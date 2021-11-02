МИД Ирана: Для успеха ядерной сделки Байден должен убедить мир, что его подпись имеет вес

Президент США Джо Байден для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе должен убедить мировое сообщество, что его подпись под соглашением чего-то стоит. Такую позицию изложил во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На Байдене лежит обязанность убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что его подпись чего-то стоит", - отметил дипломат. По его словам, "для этого нужны объективные гарантии" того, что следующий президент США не выйдет из соглашения. "Никто не согласится на что-либо меньшее", - добавил Хатибзаде.