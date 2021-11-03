Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в росте цен на нефть
Президент США Джо Байден обвинил Россию и государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в резком повышении цен на нефть. Такое заявление он сделал ходе пресс-конференции на климатическом саммите в Глазго, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По его мнению, скачок цен на углеводороды стал последствием отказа стран ОПЕК и, в частности, России от дополнительной добычи нефти.
«Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти», — заявил американский лидер.
При этом Байден заявил, что ждет развития событий. «Посмотрим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно», — отметил глава Белого дома.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Французская организация вместе с детьми шехидов и гази Карабахской войны реализуют проект для мировой общественности (ФОТО)
Грузинская джазовая исполнительница Ирина Эбралидзе провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ВИДЕО, ФОТО)
В 2021 году субсидии на потребление энергоносителей увеличатся на фоне роста экономической активности
Генеральная прокуратура продолжает принимать меры на основании обращения Азербайджана в Гаагский суд против Армении
Главы МИД Азербайджана и России обсудили деятельность рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»» (ФОТО)
В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан передал Армении останки еще 11 военнослужащих, обнаруженных на освобожденных территориях
Классическую музыку нельзя превращать в погоню за деньгами – советы всемирно известных вокалистов юным азербайджанцам (ФОТО)
В Тертере завершены ремонтные работы почти в 5600 зданиях, поврежденных в результате армянского террора (ФОТО)
С середины 2022 года такситные карты азербайджанских банков могут начать принимать к оплате в Турции
Назван размер срочных надбавок, выплаченных участвующим в борьбе с коронавирусом медработникам в Азербайджане
В Мингячевире завершены ремонтно-восстановительные работы в 41 здании, поврежденном во время 44-дневной войны (ФОТО)