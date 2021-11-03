В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали к прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщается во вторник на сайте информационного портала Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться двумя дозами указанного препарата детям в США в возрасте от пяти до 11 лет. Отмечается, что доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в пятницу.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США также одобрило применение вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5-11 лет.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 45,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 745,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".