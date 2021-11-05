Число рабочих мест в США за октябрь выросло на 531 тыс.

Количество рабочих мест увеличилось в США за октябрь на 531 тыс. в сравнении с 194 тыс. в сентябре, а уровень безработицы снизился на 0,2 п.п., до 4,6%. Об этом сообщило в пятницу бюро статистики Министерства труда США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данные оказались несколько лучше прогнозов. Экономисты, опрошенные журналистами агентства Блумберг, полагали, что число рабочих мест увеличится на 450 тыс., а уровень безработицы снизится до 4,7%.

Американский президент Джо Байден, как ожидается, выступит в пятницу с речью, в которой прокомментирует данные по занятости за октябрь.