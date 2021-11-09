Байден прокомментировал данные опроса о рекордном падении рейтинга

Президент США Джо Байден прокомментировал данные опроса, которые показали падение его рейтинга до 38%, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Байден сказал, что он ознакомился с другими данными о президентском рейтинге, которые говорят о почти 50% поддержке населения. По его словам, рейтинг начнет расти, когда решения его администрации дойдут до простых американцев.

Он отметил, что его рейтинг находится на том же уровне, что и у предыдущих президентов США, включая Барака Обаму и Билла Клинтона. Глава Белого дома подчекрнул, что большое число американцев обеспокоены из-за пандемии и связанного с ней кризиса.

«Поймите, я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения», — добавил он.