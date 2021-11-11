Трамп считает, что демократов ждет политический крах

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Республиканская партия на промежуточных выборах 2022 года сможет получить контроль над Палатой представителей Конгресса США, а демократов, включая нынешнего президента Джо Байдена, ждет политический крах. Соответствующее заявление Трампа приводит в среду его пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы будем делать свою работу и держаться вместе, то через год увидим, как по нашей стране прокатится красная волна [красный - цвет Республиканской партии], - заявил Трамп, выступая в понедельник вечером на мероприятии, организованном Национальным комитетом Республиканской партии по выборам в Конгресс. - Мы будем праздновать итоги выборов, на которых республиканцы получат самое крупное большинство в Палате представителей в истории Америки".

По словам бывшего президента, в пользу такого прогноза говорят прошедшие 2 ноября выборы, по итогам которых Республиканская партия сохранила за собой место в Палате представителей в одном из округов штата Огайо, а бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин одержал победу над демократом в борьбе за кресло губернатора Вирджинии.

"Демократическая партия - это карточный домик, который вот-вот разрушится", - приводит слова Трампа его пресс-служба. Бывший американский лидер отметил, что демократов - в первую очередь Байдена и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси - "ждет политический крах беспрецедентных масштабов".

Ранее Трамп заявил, что намерен объявить о своем решении по участию в выборах главы государства 2024 года после промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2022 года. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет - каждая из двух партий занимает по 50 мест.