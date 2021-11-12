Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 15-20 ноября Кению, Нигерию и Сенегал. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Этот визит должен будет "подчеркнуть глубину и широту отношений с африканскими партнерами", заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Среди тем, которые планирует обсудить госсекретарь, "завершение пандемии и восстановление более инклюзивной глобальной экономики, борьба с климатическим кризисом, оздоровление демократий и продвижение мира и безопасности".