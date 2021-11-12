Байден подписал закон, запрещающий применять в США оборудование Huawei

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использование в стране оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Теперь в соответствии с законом американская Федеральная комиссия по связи (FCC) больше не должна рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний, представляющее неприемлемый "риск для национальной безопасности".

По словам комиссара FCC Брендан Карр, с 2018 года ведомство одобрило более трех тысяч заявок от Huawei. Теперь же закон "может гарантировать, что небезопасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE, больше не может быть подключено к американским сетям связи".

Отмечается, что FCC также сможет отозвать выданные китайским компаниям ранее разрешения.

Законопроект от 28 октября 2021 года был единогласно одобрен Сенатом США. В начале ноября за него подавляющим большинством проголосовала и Палата представителей США.