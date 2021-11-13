Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе полностью освободил от опеки американскую певицу Бритни Спирс. Соответствующее решение было оглашено на судебном заседании в пятницу, передает CNN,передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Суд прекратил контроль временного опекуна Спирс над ее финансами и постановил, что состояние певицы должно быть переведено в ее личный фонд.

Согласно решению судьи, медицинское освидетельствование Спирс не требуется.

Судебное решение не встретило возражений.

По данным телеканала, сотни поклонников певицы, ожидавшие возле здания суда, встретили решение радостными криками. Сама Спирс не присутствовала на заседании.