Компания Трампа продает права на отель в Вашингтоне за $375 млн

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization договорилась о продаже прав на гостиницу Trump International Hotel, расположенную в центре Вашингтона, за $375 млн. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, покупателем станет инвестиционная фирма CGI Merchant Group из Майами (штат Флорида), которая намерена убрать с фасада имя экс-главы Белого дома и договорилась с сетью отелей Hilton об управлении и брендировании гостиницы.

Расположенное недалеко от Белого дома здание отеля, которое было построено более 120 лет назад и являлось почтовым отделением, находится в собственности правительства, однако может сдаваться в аренду сроком до 100 лет, права на которую Trump Organization и передаст новому владельцу. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале следующего года. В годы президентства Трампа отель был популярным местом сбора республиканцев.