Илон Макс нашел покупателя на свой последний дом

США 15 ноября 2021 21:55 (UTC+04:00)
Илон Макс нашел покупателя на свой последний дом

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск нашел покупателя на свой последний дом, который расположен в районе залива Сан-Франциско. Объявление о продаже находилось на рынке в течение нескольких месяцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает New York Post.

Предприниматель заключил с покупателем предварительный договор в субботу, 13 ноября. За объект попросили почти 32 миллиона долларов. Маск владел особняком с 2017 года, пока не выставил его на продажу в июне 2021-го.

Площадь дома составляет более 1,4 тысячи квадратных метров, здание находится на участке почти в 20 акров. Внутри есть 10 спален, столько же ванных комнат, кухня и банкетный зал. На территории также оборудован гараж на три машины, под навесом можно разместить еще восемь автомобилей. Из окон открывается вид на залив.

В сентябре 2021 года издание сообщило, что Илон Маск снял объявление с рынка, так как не смог за три месяца продать особняк. Изначально предприниматель планировал выручить за объект 37,5 миллиона долларов.

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