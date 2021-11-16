США обвинили Россию в угрожавшем МКС испытании

Российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС), США вместе с партнерами будут работать над ответными мерами, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Российская Федерация безответственно провела испытание противоспутникового оружия... Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также для других пилотируемых космических полетов", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, Россия "безрассудно" провела опасные испытания.

"Мы консультируемся и будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы прояснить для Российской Федерации, что мы этого не потерпим", - сказал Прайс.

Прайс добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отслеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких объектов.

Представитель госдепа назвал "неискренними и лицемерными" заявления РФ о милитаризации космоса.

В Москве заявление Госдепа США пока не прокомментировали.

В "Роскосмосе" в понедельник заявляли, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.