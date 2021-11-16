Работа Бэнкси с мальчиком в панаме с ломом выставляется на аукцион в США

Граффити Бэнкси с мальчиком в большой панаме и с ломом в руках из английского портового города Лоустофт с нетерпением ожидают на аукционе Julien's Auctions в США. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам аукционеров, они могут выручить за еще одно яркое творение уличного художника, которое первоначально обрамляли настоящий замок из песка и дыра в тротуаре с выломанными плитами, "от $200 тыс. до $400 тыс." Однако для работ Бэнкси и "это не предел", отметили в американском торговом доме.

Эта работа из серии его десяти граффити про летний отпуск, появившихся в августе в курортных городах в восточных английских графствах Саффолк и Норфолк. В серии "Великие британские аэрозольные каникулы" в Лоустофте, помимо мальчика мастер создал также граффити сидящей в шезлонге крысы, которая держит в лапах коктейльный бокал для мартини, и - чайки на стене рядом с мусорным контейнером.

Рисунок мальчика, который, по утверждениям экспертов, отсылает к студенческим демонстрациям во Франции 1968 года, во время которых молодые люди активно возводили баррикады, изъяли на прошлой неделе рабочие вместе с куском стены бывшего магазина электротоваров. Лавка была выставлена на продажу еще до создания граффити за 300 тыс. фунтов стерлингов ($402 тыс.), однако после появления на стене творения эту сумму подняли до полумиллиона фунтов.

Арт-дилер Джон Брандлер считает, что работу Бэнкси должны были приобрести с помощью инвесторов городские власти. "Лоустофт получил подарок от художника - прекрасную возможность привлечь в город тысячи туристов и помочь местной экономике", однако они ее упустили, констатирует торговец произведениями искусства.

Работы таинственного художника, которому до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут, - могут стоить огромных денег. Так, его известная картина "Любовь в мусорном ведре" была продана на аукционе в прошлом месяце за 16 млн фунтов стерлингов ($21,6 млн).