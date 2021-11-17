Индия готова к закупке в США беспилотников Predator на $3 млрд

Министерство обороны Индии завершило подготовку соглашения с США о покупке 30 многоцелевых средневысотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B Predator общей стоимостью более $3 млрд. Об этом в среду сообщает агентство IANS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта сделка будет заключена с США в текущем 2021-2022 финансовом году, - цитирует агентство слова источников. - Согласование различных ключевых аспектов закупок, включая стоимость и комплект вооружений MQ-9B Predator, уже завершено".

США одобрили продажу ударных БПЛА Индии в 2019 году.

MQ-9B Predator способны находиться в воздухе около 35 часов и могут использоваться для разведки и уничтожения вражеских целей бортовыми ракетами класса "воздух-земля".

Как ранее сообщали местные СМИ, на вооружение сухопутных войск, ВВС и ВМС Индии поступят по 10 этих американских БПЛА.

В 2020 году ВМС Индии получили в аренду у США сроком на один год два разведывательных беспилотника MQ-9 Predator для наблюдения за зоной Индийского океана.