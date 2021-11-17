Tesla оспаривает решение суда по делу о расизме с выплатой в $137 млн

Компания Tesla подала в суд в городе Сан-Франциско ходатайство о пересмотре решения, согласно которому ее бывший сотрудник должен получить $137 млн по делу о расизме. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подобная сумма компенсации не имеет прецедентов в антидискриминационном законодательстве. Она намного крупнее, чем в похожих и даже в самых вопиющих случаях. Размер выплаты никак не отражает фактические доказательства, представленные в суде", - поясняет компания. Юристы Tesla подали документы во вторник, они просят судью отменить решение и провести новый процесс.

По их словам, хотя суд присяжных посчитал, что компания "могла и должна была сделать большее для искоренения расизма на производственной площадке", размер компенсации не соответствует юридической практике.

4 октября присяжные признали компанию виновной и встали на сторону темнокожего Оуэна Диаза, работавшего в Tesla в 2015-2016 годах лифтером. По утверждениям Диаза, он на ежедневной основе подвергался унижениям со стороны коллег и становился объектом "расистских эпитетов". Суд обязал Tesla выплатить своему бывшему сотруднику $6,9 млн для возмещения морального ущерба и $130 млн в качестве штрафных санкций.

Как указал агентству профессор права из Аризонского университета Майкл Селми, размер штрафных санкций может быть снижен наполовину, поскольку они "непропорционально велики по сравнению с компенсацией за моральный ущерб".