Вашингтону остро необходим посол в Пекине - Белый дом

Соединенные Штаты остро нуждаются в том, чтобы иметь на данном этапе посла в Китае. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она комментировала решение члена Сената Конгресса США Марка Рубио (республиканец, от штата Флорида) заблокировать рассмотрение кандидатуры Николаса Бернса, выдвинутой ранее президентом Джо Байденом на пост американского посла в Пекине.

"Я бы прежде всего сказала, что каждый, кто знает про Ника Бернса, знает, насколько он хорошо квалифицирован для этой должности. Он может с первого дня [на этом месте] эффективно работать", - отметила официальный представитель Белого дома. "Нам крайне необходим посол в этой стране сейчас, когда у нас проходит так много делового взаимодействия, за которым идет требующая выполнения работа, - подчеркнула Псаки. - Поэтому мы очень хотим увидеть продвижение его кандидатуры вперед [на рассмотрение Сенатом полного состава]".

Рубио объявил о блокировании кандидатуры Бернса во вторник. Законодатель выразил обеспокоенность по поводу "деловых отношений" Бернса с "корпорациями, действующими в Китае". Кроме того, Рубио утверждал, что Бернс демонстрирует неспособность "понимать угрозу, исходящую со стороны Коммунистической партии Китая".

Бернс является кадровым дипломатом в отставке. Байден выдвинул его кандидатуру на пост посла в КНР в августе. В 2005-2008 годах Бернс был заместителем госсекретаря США по политическим делам, до этого - американским постпредом при НАТО. В новом качестве Бернс должен быть утвержден верхней палатой Конгресса.