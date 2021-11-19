Пресс-секретарь вице-президента США подала в отставку

Пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис — Эшли Этьен — подала в отставку. Она написала заявление 18 ноября, но фактически покинет должность в декабре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает телеканал Fox News.

Представитель Белого дома отметил, что Этьен является одним из ценных членов команды Харрис. Отмечается, что она работала над реализацией целей этой администрации не покладая рук. «Харрис покидает офис вице-президента в декабре, чтобы сосредоточить свои усилия на других возможностях», — подчеркнули в Белом доме.

По данным CNN, сама Харрис недовольна тем, что ее ограничивают в полномочиях и дают проигрышные поручения, которые не соответствуют уровню ее компетенций и лишают ее возможности в будущем заявить о себе как о кандидате на пост президента. При этом Белый дом опроверг данные об ухудшении отношений между президентом США Джо Байденом и Харрис.

Харрис позже сообщила, что у нее нет причин для обвинений в некомпетентном использовании ее способностей. По ее словам, она подходит к своим рабочим обязанностям с энтузиазмом.

14 ноября стало известно, что рейтинг одобрения политики Байдена среди американцев достиг нового антирекорда и опустился до минимального значения за все его президентство. Согласно результатам последних опросов, более половины американцев не одобряют работу действующего главы государства.