Старинную копию конституции США продали на аукционе за $43 млн
Старинную копию конституции Соединенных Штатов продали на аукционе за $43,2 млн, сообщил в Twitter аукционный дом Sotheby's, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Эта печатная копия американская конституция является одной из 13 сохранившихся экземпляров распечаток, которые, в количестве 500 экземпляров, были изданы для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1787 года. На этом законодательном собрании была создана конституция США. Таким образом, эта конституция является старейшим в мире действующим основным законом.
Неизвестно, кто сумел приобрести лот.
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