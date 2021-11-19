Старинную копию конституции США продали на аукционе за $43 млн

Старинную копию конституции Соединенных Штатов продали на аукционе за $43,2 млн, сообщил в Twitter аукционный дом Sotheby's, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Эта печатная копия американская конституция является одной из 13 сохранившихся экземпляров распечаток, которые, в количестве 500 экземпляров, были изданы для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1787 года. На этом законодательном собрании была создана конституция США. Таким образом, эта конституция является старейшим в мире действующим основным законом.

Неизвестно, кто сумел приобрести лот.