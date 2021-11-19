Ученые из США опровергли вероятность лабораторного происхождения коронавируса

Группа американских ученых пришла к выводу, что наиболее вероятным местом происхождения коронавируса COVID-19 можно считать рынок в городе Ухань. Таким образом, исследование, опубликованное в четверг в научном журнале Science, опровергло гипотезу о распространении вируса в результате лабораторного инцидента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, ученые выявили, что первой вирусом заразилась женщина - продавец морепродуктов. Первые признаки заболевания появились у нее 11 декабря 2019 года. Ранее первым инфицированным считался 41-летний мужчина, никак не связанный с рынком в Ухане. Однако последнее исследование показало, что первые симптомы заболевания у него были связаны со стоматологическими проблемами, а признаки заражения коронавирусом проявились лишь 16 декабря.

"Закономерность распространения вируса невозможно объяснить никаким другим местом его возникновения", - приводит слова автора исследования, эволюционного биолога Майкла Уороби газета The Washington Post. К такому мнению он пришел, основываясь на изучении схемы распространения вируса, согласно которой большинство первых инфицированных работали на рынке или проживали около него. Ученый также предположил, что вирус COVID-19 зоонозного происхождения, то есть передался человеку от животных.

В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако к настоящему моменту специалисты не пришли к окончательным выводам о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Также высказывались предположения о его лабораторном происхождении.