США высадили войска в Греции для усиления в Черном море

Крупнейшая высадка американских войск проводится на севере Греции, в порту Александруполис, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

120 вертолетов, одна тысяча боевых машин, а также военные отправятся в страны Восточной Европы. Эта операция является крупнейшей за всю историю военной миссией США для усиления американского присутствия на Балканах и Черном море.

Местные СМИ прибытие военных США назвали "провокацией американцев вместе с греческим правительством".