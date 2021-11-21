В США три человека пострадали из-за выстрела в аэропорте

В аэропорте города Атланта в США пассажир при досмотре выстрелил из пистолета. В результате инцидента пострадали три человека, сообщается на сайте транспортной безопасности США, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении службы говорится, что днем сотрудники транспортной безопасности проводили проверку пассажира из-за наличия у него запрещенного предмета в сумке. «Сотрудник посоветовал пассажиру не прикасаться к сумке, и когда он открыл отсек с оружием, пассажир бросился к багажу, схватил пистолет, после чего произошел выстрел. Затем пассажир покинул зону контроля, выбегая из выхода аэропорта», - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, три человека пострадали, их жизням ничего не угрожает. Руководство аэропорта временно приостанавливало вылеты, но возобновила их через несколько часов.