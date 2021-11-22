При наезде автомобиля на участников рождественского парада в США погиб один человек (Обновлено)

По меньшей мере один человек погиб после того, как автомобиль протаранил участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило местное отделение телекомпании CBS со ссылкой на представителей властей.

Ранее начальник полицейского управления города Дэн Томпсон информировал, что приблизительно в 16:39 красный внедорожник протаранил участников рождественского парада. Сообщалось о более чем 20 пострадавших.

"Красный внедорожник протаранил участников рождественского парада, - сказал Томпсон, выступление которого транслировали американские телеканалы. - В результате инцидента пострадали более 20 человек". Сейчас опасность миновала, отметил начальник полицейского управления, не уточнив, есть ли в результате инцидента погибшие.

По словам начальника полицейского управления Уокешо, в распоряжении правоохранителей находится автомобиль, предположительно участвовавший в инциденте. Кроме того, им удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия".

04:59 (GMT+4)

В американском городе Уокешо, штат Висконсин, машина на скорости протаранила людей на рождественском параде. По данным местных СМИ, пострадали 30 человек, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Также появилась информация о стрельбе. По словам очевидцев, огонь вели из окна машины.

Позднее, сотрудники полиции арестовали подозреваемого в наезде. По предварительным данным, был арестован водитель красного внедорожника, который проехал сквозь ряды людей, еще двоих подозреваемых разыскивает полиция.