Пять человек погибли при наезде машины на толпу в США
По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщило в воскресенье местное полицейское управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных больниц проинформировала о госпитализации 28 человек.
"На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее странице в Facebook.
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