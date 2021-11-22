Пять человек погибли при наезде машины на толпу в США

По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщило в воскресенье местное полицейское управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных больниц проинформировала о госпитализации 28 человек.

"На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее странице в Facebook.