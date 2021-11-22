Глава МИД Ливана: США пока не передали ответ Израиля по демаркации морской границы
Американская сторона, несмотря на обещания, до сих пор не передала Ливану ответ Израиля на озабоченности по вопросу демаркации морской границы между государствами. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ливан проводит контакты со всеми заинтересованными сторонами по вопросу демаркации морской границы с Израилем. Буквально месяц назад нашу страну посетили американские представители, и ответственный за вопросы энергетики в Госдепартаменте США обещал передать нашу озабоченность израильской стороне и вернуться после этого с соответствующими предложениями. Тем не менее прошло уже достаточное количество времени, но ответа так и не последовало", - сказал он.
По словам главы дипведомства Ливана, позиция Бейрута заключается в том, что стране "должно принадлежать 860 кв. км. морской территории", при этом форма этого участка не имеет значения.
Кроме того, Абдалла Бу Хабиб подчеркнул, что Ливан открыт для развития отношений с разными государствами. "Нам нужны эти отношения, мы пытаемся их диверсифицировать. Ливан хочет вести диалог абсолютно со всеми странами, поскольку считает, что такое сотрудничество поспособствует стабилизации положения в нашей стране", - добавил он.
После достижения при посредничестве США рамочного соглашения о демаркации морской границы, Ливан и Израиль провели с 14 октября 2020 года пять раундов непрямых переговоров в Эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Шестой раунд, планировавшийся 6 мая, был отложен с учетом того, что команды переговорщиков ранее не сумели договориться относительно точки отсчета, с которой должна начаться демаркация границы.