США высвободят 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов
Президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Белого дома во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министерство энергетики [США] подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен [на топливо] для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение [на рынке] после пандемии", - указано в заявлении.
В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.
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