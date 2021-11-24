Пентагон реорганизовал группу по отслеживанию НЛО

Министерство обороны США реорганизовало свою специальную группу, занимающуюся отслеживанием неопознанных летающих объектов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новое подразделение, которое придет на смену существовавшей ранее группе по изучению так называемых неопознанных воздушных явлений, получило название AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам).

"AOIMSG будет заниматься синхронизацией усилий министерства [обороны] и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов <...>, а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полетов и национальной безопасности", - отмечается в тексте.

По словам представителей Пентагона, "министерство обороны очень серьезно относится к сообщениям о вторжении [в воздушное пространство] любых летающих объектов, как опознанных, так и неопознанных, и расследует каждое из них".

В опубликованном в июне докладе для Конгресса администрация США сообщила, что разведывательные службы страны пока не могут точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов, которые ранее видели американские военные. Документ основан на данных о 144 инцидентах, имевших место в период с ноября 2004 года по март 2021 года. С уверенностью разведка может говорить о природе только одного из них - замеченный объект оказался большим воздушным шаром.

Авторы доклада полагают, что существует несколько типов неопознанных воздушных явлений. Возможные объяснения в Вашингтоне предлагают делить на пять категорий: воздушные помехи, природные атмосферные явления, секретные американские разработки, "системы иностранных противников". К пятой категории разведка США предлагает относить все "другие" потенциальные варианты.

Наблюдения за НЛО в США

Ранее бывший президент США Барак Обама в эфире телекомпании CBS подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неясной. В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На начальном этапе за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

После того как информация о существовании программы попала в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.