Увольнение непривитых в ВВС США откладывается как минимум на год

Увольнение из ВВС США невакцинированных от COVID-19 военнослужащих откладывается как минимум на год. Это следует из опубликованной в среду вечером газетой Military Times служебной записки заместителя начальника штаба американских ВВС по делам личного состава, генерал-лейтенанта Брайана Келли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этом представленном на текущей неделе документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что военнослужащие американских Военно-воздушных сил, не прошедшие к положенному сроку вакцинации от COVID-19 и не предоставившие официального освобождения от этой процедуры, не будут, начиная с 29 ноября, получать новых назначений и, соответственно, переезжать на новое место службы. "Это ограничение, - цитирует газета записку Келли, - останется в силе до тех пор, пока военнослужащие либо не пройдут полную вакцинацию от COVID-19, либо не получат одобренное по религиозным или медицинским причинам освобождение [от прививок]". Распоряжение не касается тех невакцинированных или сделавших лишь первую прививку солдат и офицеров, которые к 29 ноября документально оформят свой перевод или уже перевезут свои личные вещи на новое место службы.

"Новая политика", отмечает издание, будет действовать в течение года, что предоставит ВВС время для рассмотрения еще не одобренных обращений на получение освобождения, на апелляцию уже отвергнутых обращений и на расставание с теми, кто не подчинится - без наличия на то оснований - распоряжению об обязательной вакцинации.