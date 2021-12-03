Байден представил новый план борьбы с коронавирусом, не предусматривающий локдаун

Президент США Джо Байден в четверг представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период, который не будет предусматривать введение новых жестких санитарных ограничений в стране, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам президента, вместо этого план предусматривает пять пунктов, акцент в которых будет сделан на широкомасштабной вакцинации и ревакцинации населения, а также расширении возможностей тестирования на коронавирус.

При этом, по его словам, жителям США следует быть готовыми к тому, что количество заболеваний в зимний период все равно вырастет. "Эксперты говорят, что количество случаев заражения коронавирусом будет продолжать расти в следующие недели зимы. Так что мы должны быть готовы", - подчеркнул американский лидер.