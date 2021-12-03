США выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61

США 3 декабря 2021 02:45 (UTC+04:00)
США выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61

Соединенные Штаты выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61. Об этом сообщило в четверг Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в распространенном им письменном заявлении, данное изделие было произведено 23 ноября. Речь идет о бомбе B61-12. Планируется, что она заменит три из четырех существующих модификаций боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Модернизированный боезаряд придет на смену модификациям B61-3, B61-4 и B61-7. По свидетельству НУЯБ, в результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении увеличится "по меньшей мере на 20 лет". "НУЯБ рассчитывает, что полномасштабное [серийное] производство [B61-12] начнется в мае 2022 года, а завершение производства всех [этих] необходимых [ядерных боезарядов] придется на 2026 финансовый год", - отмечается в заявлении.

Бомба B61-12 будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения.

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