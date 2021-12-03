Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"

Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен пройти уже очень скоро, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем", - сказал он, отметив особую важность непосредственных контактов лидеров двух стран.

Также глава Госдепартамента предположил, что в ходе беседы Байден изложит Путину "наше сильное желание предсказуемости и стабильности в отношениях стран".