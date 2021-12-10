Байден поручил подготовить варианты действий на случай провала переговоров с Ираном

Власти США примут новые меры, направленные на ограничение источников доходов Ирана, если дипломатическое взаимодействие по ядерный программе Тегерана не даст результатов в ближайшем будущем. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как она отметила, президент США Джо Байден "убежден, что Иран не должен получить ядерное оружие". "Мы считаем, что дипломатия является лучшим путем, чтобы избежать ядерного кризиса. Однако в свете нынешних подвижек в работе над ядерной программой Ирана президент поручил своим помощникам подготовиться к возможности того, что дипломатия не принесет результатов и нам придется перейти к другим вариантам. Это требует подготовки", - сказала она.

"Если дипломатия вскоре не встанет на верный путь и если работы над ядерной программой Ирана будут и далее ускоряться, у нас не останется иного выбора, как принять дополнительные меры по введению дальнейших ограничений в отношении секторов [экономики] Ирана, приносящих доходы", - подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась раскрыть дополнительные подробности. Она сообщила, что сотрудники Минфина США намерены на следующей неделе отправиться в ОАЭ для проведения консультаций с представителями властей и бизнеса. По словам Псаки, планируется обсудить вопросы, касающиеся торговли с Ираном.

В четверг завершилась очередная встреча в рамках седьмого раунда переговоров по иранской ядерной сделке. Этот раунд начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря.