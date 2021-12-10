В США появится новая структура для изучения НЛО

В США будет создана структура для изучения инцидентов, которые связаны с появлением неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщила сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет The Hill.

Она заявила, что новая структура заменит Целевую группу Военно-морских сил (ВМС) США по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force), которая появилась в 2020 году.

По словам политика, структуре предоставят доступ к данным об НЛО от разведывательного сообщества и Министерства обороны Соединенных Штатов для обеспечения «скоординированного» ответа. Новое подразделение также будет давать оценку угрозам национальной безопасности, связанным с НЛО.

Соавторами поправок к закону об оборонной политике являются республиканцы Рой Блант, Линдси Грэм, Марко Рубио и демократ Мартин Хайнрик.