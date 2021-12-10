США не намерены сокращать численность своих военных в Ираке

США 10 декабря 2021 08:14 (UTC+04:00)
США не намерены сокращать численность своих военных в Ираке

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что обозримом будущем США сохранят численность своих военных в Ираке на нынешнем уровне - 2,5 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В интервью агентству Associated Press он сказал, что пусть американские военные в Ираке и не участвуют в боевых действиях, они по-прежнему будут оказывать воздушную поддержку и другую военную помощь Багдаду в борьбе с "Исламским государством" (ИГ).

Маккензи сказал, что нападения на американских и иракских военных со стороны ополченцев, которых, по его словам, поддерживает Иран и которые добиваются вывода иностранных войск из страны, могут участиться.

"Они на самом деле хотят, чтобы все американские военные ушли, но военные США не собираются уходить", - сказал он.

Власти Ирака, добавил генерал, хотели бы сохранить присутствие американских военных в стране.

"Так что пока они этого хотят, и мы можем прийти к взаимному согласию, мы будем там", - заявил он.

Маккензи сказал, что, по его мнению, боевики ИГ по-прежнему будут представлять угрозу, поскольку группировка "продолжит воссоздавать себя, возможно, под другим названием". В том же интервью военачальник признал, что террористическая группировка "Аль-Каида" несколько выросла в Афганистане после вывода американских войск.

"У нас, вероятно, примерно 1% или 2 % возможностей, которые мы когда-то имели", - сказал генерал.

По его мнению, при таких обстоятельствах "очень трудно" добиться того, чтобы ни "Аль-Каида", ни афганский филиал ИГ не могли угрожать Соединенным Штатам.

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