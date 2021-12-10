Илон Маск продал акции Tesla на сумму $963 млн

Глава американской компании - производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал акции своей компании на сумму $963 млн долларов, чтобы заплатить налоги за исполнение 2,2 млн опционов. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Маск начал сокращать свою долю в компании в ноябре. Всего за последние 5 недель он продал акции Tesla примерно на $11,8 млрд.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. На данный момент, отмечает агентство Блумберг, состояние Маска оценивается в $266 млрд.