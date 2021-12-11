Помощник госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, сообщает в субботу госдеп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как ожидается, она встретится с высокопоставленными чиновниками.

15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.