Помощник Байдена намерен посетить Израиль для консультаций по Ирану

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, как ожидается, отправится на следующей неделе в Израиль для проведения консультаций по вопросам, касающимся Ирана и сделки с Тегераном по атому. Об этом сообщил в понедельник американский интернет-портал Axios со ссылкой на источники из числа израильских должностных лиц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в публикации, Салливан, вероятно, встретится с премьер-министром еврейского государства Нафтали Беннетом, главой МИД Яиром Лапидом, а также руководителем оборонного ведомства Бени Ганцем.

Кроме того, ожидается, что помощник Байдена проведет консультации с палестинскими официальными лицами.