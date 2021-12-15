США и Палестина провели первый за пять лет раунд экономического диалога

Соединенные Штаты и Палестина провели во вторник в режиме видеоконференции первый за последние пять лет раунд экономического диалога. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Должностные лица США и Палестины 14 декабря провели в режиме видеоконференции консультации с целью возобновить американо-палестинский экономический диалог. Этот диалог на высшем уровне, ставший первой подобной встречей за последние пять лет, собрал представителей широкого круга управлений и министерств правительств США и Палестины для обсуждения текущих и будущих направлений экономического сотрудничества", - отмечается в документе, распространенном Госдепартаментом.

Стороны обсудили развитие инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, экологические инициативы, установление связей между предпринимателями, устранение препятствий на пути экономического развития Палестины и другие вопросы.