Число смертей от коронавируса в США превысило 800 тыс.

Более 800 тыс. человек умерли от последствий коронавируса в США . Об этом свидетельствуют обновленные во вторник данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации университета, с начала пандемии от последствий ковида в стране умерли 800 266 человек. Днем ранее в США был обновлен еще один антирекорд - число случаев заболевания коронавирусом превысило 50 млн. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место по этим двум показателям.

С декабря в стране ежедневно фиксируется более 100 тыс. случаев заражения в сутки, это самый высокий показатель за последние два месяца. Рост заболеваемости стал фиксироваться после празднования в стране Дня благодарения (25 ноября), когда миллионы американцев отправились навестить своих родственников и знакомых. За последние 28 дней от коронавируса в США умерли 33 414 пациентов.

Всего в мире, по данным университета, зафиксировано 271,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, от последствий заболевания по всему миру умерли 5,3 млн человек.