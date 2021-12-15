Правительство США может обратиться в Конгресс за допсредствами на тесты на COVID

Администрация президента США Джо Байдена может запросить у Конгресса дополнительные средства для тестирования на COVID-19, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он сказал журналистам, что из выделенных Конгрессом на эти цели в марте текущего года $50 млрд в распоряжении ведомства остались $10 млрд.

По словам министра, все зависит от того, как в США будет проявляться штамм коронавируса "омикрон".

"Будут ли у нас потребности и расходы на сумму более $10 млрд, что особенно касается тестирования? Есть большая вероятность, что мы это сделаем (запросим средства - ИФ), опять же, в зависимости от того, куда нас приведет "омикрон"", - сказал он.

Соединенные Штаты будут закупать больше противовирусных препаратов в ближайшие месяцы для борьбы с распространением "омикрона", сказал Бесерра, добавив, что подробности будут объявлены в ближайшее время.

"С точки зрения терапии... мы усиливаемся". Мы пытаемся понять, как реагирует "омикрон" на различные терапевтические средства, и что может сработать. И мы готовимся", - сказал чиновник.

По данным рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID вариант "омикрон" обнаружен уже в 25 штатах США. Тем не менее, как ранее в эфире телеканала CNBC сказала директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, в Соединенных Штатах продолжает превалировать штамм "дельта", на его долю приходится около 99% выявленных случаев заражения COVID-19.

Число скончавшихся в США в результате осложнений, связанных с COVID-19, с начала пандемии превысило 800 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Всего в стране за время пандемии число заболевших COVID-19, согласно данным на вечер минувшего вторника, достигло 50 млн 226 тыс. 706.