США передадут Афганистану ещё 1 млн доз вакцин от COVID

США выделили для Афганистана дополнительно 1 млн доз вакцин COVID-19 и почти полмиллиарда долларов гуманитарной помощи, сообщил в среду Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Соединенные Штаты предложили народу Афганистана один миллион дополнительных доз вакцины против COVID-19 через программу COVAX, в результате чего общее количество доз вакцины достигло 4,3 млн", - сообщил Уэст в твиттере.

По его словам, США добавили $474 млн к гуманитарной помощи, которые Соединенные Штаты уже предоставили Афганистану в этом году.

"Мы поддерживаем афганский народ", - подчеркнул американский дипломат.