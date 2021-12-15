Госсекретарь США досрочно завершил азиатское турне из-за коронавируса у журналиста из пула

Госсекретарь США Энтони Блинкен досрочно завершил азиатское турне из-за обнаружения коронавируса у одного из журналистов его пула. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Блинкен связался с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем и выразил сожаление в связи с отменой своей поездки в Бангкок. Как указал Прайс, решение было принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и уделить приоритетное внимание здоровью и безопасности.

Пресс-секретарь в среду сообщил, что один из журналистов пула Блинкена сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур и был изолирован. Ключевые помощники госсекретаря, сопровождающие его в поездке, также сдали тесты в столице Малайзии. Результаты были отрицательными.

Глава американской дипломатии прибыл во вторник в Куала-Лумпур из Индонезии, где он провел около суток.