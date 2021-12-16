Amplify Energy обвинили в разливе нефти у берегов Калифорнии

Большое жюри федерального суда США предъявило в среду базирующейся в штате Техас американской компании Amplify Energy обвинения в разливе нефти у побережья округа Ориндж (штат Калифорния) в октябре, в результате чего в Тихий океан попало около 25 тыс. галлонов (95 тыс. литров) топлива, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обвинения в допущении нарушений, повлекших за собой выброс нефти, как сообщила газета The Hill, предъявлены также двум дочерним компаниям Amplify Energy - Beta Operating и San Pedro Bay Pipeline. В случае признания виновными им, по сведениям издания, грозят многомиллионые штрафы и "испытательный срок" до 5 лет.

В начале октября у побережья округа Ориндж была зафиксирована крупная утечка нефти, вызванная, как сообщил телеканал CNN, аварией на нефтепроводе Amplify Energy. По словам представителя округа Кэтрин Фоули, утечка привела к гибели многих птиц и пород рыбы. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил своих специалистов для расследования произошедшего. Местные власти в целях предосторожности отменили проведение ряда запланированных там массовых мероприятий и рекомендовали жителям прибрежных районов избегать посещения зоны экологического бедствия, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайного положения в округе Ориндж в связи с разливом нефти.

В ходе начатого расследования было высказано предположение о том, что причиной аварии на нефтепроводе мог стать находившийся в том районе германский контейнеровоз Rotterdam Express, который, возможно, повредил нефтепровод, зацепив его своим якорем. Хотя от этой версии окончательно не отказались, появились и серьезные основания полагать, что повреждения имели место задолго до этого, а компания - владелица нефтепровода, как выяснилось, допускала нарушения правил его эксплуатации и не раз игнорировала свидетельствовавшие о том сигналы. Она даже "не заметила" сам факт аварии, хотя об этом, как пишет ознакомившаяся с обвинениями газета, в течение 13 часов поступило восемь сигналов тревоги: компания их выключала и вновь запускала нефтепровод. В компании объяснили такие действия возникшими у них сомнениями в надежности работы сигнальных датчиков.

Даже о возникновении огромного масляного пятна на воде у побережья округа сообщили местные жители, а не сотрудники компании, руководство которой продолжало выступать с заверениями о том, что "все в порядке и находится под контролем". "Ужасно, но они фактически лгали местным жителям во время своих пресс-конференций и старались убедить их в том, чтобы они не верили тому, что видели собственными глазами и не доверяли своему обонянию и знаниям, - цитирует The Hill заявление Фоули. - Теперь нам известно, что компания все это знала и сигналы тревоги срабатывали так, как и должно, но никто ничего не предпринимал".

Предъявленные Amplify Energy обвинения являются, по словам Фоули, подтверждением того, что люди были правы.