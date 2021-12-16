Число новостроек в США выросло в ноябре

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в ноябре, выросло на 11,8% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,679 миллиона. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали увеличения показателя только до 1,568 миллиона с первоначального уровня октября в 1,52 миллиона. Показатель октября был пересмотрен до 1,502 миллиона новостроек.