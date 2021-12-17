США ввели санкции против восьми китайских компаний

США 17 декабря 2021 00:53 (UTC+04:00)
США ввели санкции против восьми китайских компаний

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против восьми китайских технологических компаний. Об этом говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организации, среди которых производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology, внесли в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют инвестиционные ограничения - американцам запрещено покупать или продавать определенные ценные бумаги этих компаний.

Изначально в сообщении Минфина говорилось об одном гражданине и четырех организациях КНР, но потом страница обновилась с иным списком.

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