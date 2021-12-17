Байден повысил потолок госдолга США
Президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 триллиона долларов - до 31,4 триллиона долларов.
Об этом сообщает CNBC, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Таким образом, Байден предотвратил потенциальный дефолт страны по госдолгу, отмечает телеканал. Ожидается, что увеличение лимита задолженности позволит американскому правительству покрывать свои обязательства до 2023 года.
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