Байден предупредил о неизбежности распространения в США штамма "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" еще только начал распространяться в США, однако этот процесс неминуем, поэтому жителям нужно вакцинироваться от COVID-19, заявил американский президент Джо Байден, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Омикрон" пока не распространяется так же быстро, как мог бы при иных обстоятельствах, и как это произошло в Европе. Но теперь он здесь, он распространяется, он будет расти. Что касается невакцинированных, мы столкнемся зимой с серьезными болезнями и со смертями", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Байден пояснил, что циркуляция "омикрона" ускорится в начале 2022 года, и единственной реальной защитой от вируса остается вакцинация.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы коронавируса, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.