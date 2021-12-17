На базе ВМС США в Японии выявили очаг инфицированных коронавирусом
Очаг инфицированных новым коронавирусом был зафиксирован на базе ВМС США Кэмп-Хансен в самой южной японской префектуре Окинава. Об этом в пятницу объявило командование морской пехоты США в Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Официально число заразившихся американских морпехов не называется, однако, по данным японской газеты Okinawa Times, речь может идти о более чем 70 инфицированных. Отмечается, что коронавирус на военный объект могли занести солдаты, недавно прибывшие на базу из-за рубежа в рамках ротации состава. На данный момент неизвестно, обнаружен ли у кого-либо из заразившихся штамм "омикрон".
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