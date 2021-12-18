«Человек паук» установил рекорд по сборам за первый день проката в США

Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в первый день после премьеры стали рекордными среди всех вышедших в декабре фильмов в американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Премьера фильма в США состоялась 16 декабря, меньше чем за два дня картину уже успели посмотреть 1,1 млн человек. По данным AMC, фильм занимает второе место в общем списке самых кассовых премьер, уступая лишь другому супергеройскому кино по вселенной Marvel «Мстители: Финал» 2019 года.

В прокате — «Человек-паук: Нет пути домой» Джона Уоттса, 27-я картина киновселенной Marvel. В ней Питер Паркер, заручившись поддержкой Доктора Стрэнджа, пытается заставить весь мир забыть о том, что он Человек-паук, но все идет не по плану. Главные роли в ленте исполнили Том Холланд, Зендея и Бенедикт Камбербэтч.