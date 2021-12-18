Испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты прошло неудачно

США 18 декабря 2021 09:51 (UTC+04:00)
Испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты прошло неудачно

Новое испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) завершилось неудачей. Об этом сообщил в пятницу специализированный портал The War Zone, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным данным, испытания ускорителя ракеты были проведены в четверг. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, где именно, не уточняется. Ожидалось, что она разгонится до скорости, превышающей скорость звука в более чем пять раз.

"Последовательность стартовых операций была прервана до отделения [ракеты] из-за неизвестной проблемы", - отметил представитель ВВС США. По его словам, "ракету вернут к производителю, анализ телеметрии и бортовых данных начнется незамедлительно". Военные США рассчитывают "возобновить летные испытания как можно скорее".

Как отмечает портал, это уже третьи по счету неудачные испытания данной ракеты. Специалисты еще не выяснили причины произошедшего. В ВВС США пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой предоставить комментарий.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.

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