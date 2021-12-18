Онлайн-магазин Apple в Турции вновь повысил цену на гаджеты на 25% из-за падения лиры

Apple на фоне падения турецкой лиры вновь повысила в субботу цены на свою продукцию, продаваемую в Турции, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания повышает цены второй раз за последние три недели, чтобы компенсировать снижение стоимости из-за падения турецкой нацвалюты. Если в середине ноября самая дешевая модель iPhone 13 продавалась за 11 999 турецких лир, то теперь цена увеличилась до 21 499 лир. В случае с iPhone 13 Pro цена выросла с 15 999 до 28 999 турецких лир.

24 ноября Apple на два дня приостанавливала продажу своих гаджетов в Турции. 26 ноября компания впервые повысила расценки на свою продукцию в этой стране на 25%.

В розничную цену товаров Apple в Турции входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают стоимость. В случае со смартфонами это сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.

С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений за последние годы. В январе за $1 давали около 7,3 лиры. В минувшую пятницу этот показатель достигал 16,41.